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В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром, произошедшим в Азове 16 февраля

В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром, произошедшим в Азове 16 февраля

Сотрудники МЧС прокомментировали инцидент с пожаром, который произошел в Азове. В результате данного происшествия скончалась 67-летняя женщина с инвалидностью. Трагедия произошла 16 февраля в СНТ «Мичуринец».

Вечером, около семи часов, в 22-м Линейном переулке вспыхнул огонь. О местном ЧП сообщили жители, заметившие толстый столб дыма и яркое пламя.

Позднее специалисты установили, что причиной возгорания стала оставленная на плите кастрюля, о которой пенсионерка забыла. В течение нескольких минут огонь охватил всю кухню. Пламя на восьми квадратных метрах тушили восемь пожарных на двух спецмашинах.

К сожалению, спасти женщину не удалось, она погибла от отравления угарным газом.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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