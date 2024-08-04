Василий Голубев прокомментировал ситуацию с огромным пожаром в Азове

Фото: Правительство РО/ МЧС РО

Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию с огромным пожаром на складе автопокрышек в Азове. Василий Голубев заявил, что наращиваются силы и средства, чтобы потушить огонь.- Как оценивают специалисты, пожар непростой. Огонь охватил большую площадь, тушить горящие автопокрышки сложно. Поэтому ожидать быстрой ликвидации горения не приходится, — подчеркнул глава региона. — Главное — удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад ГСМ.Жителей Азова просят не поддаваться панике. На месте продолжают работать более 130 спасателей. Они более трех часов пытаются потушить пламя. Огонь был локализован на площади 5 000 квадратных метров. Работы продолжаются.