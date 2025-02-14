В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром, произошедшим в Каменске-Шахтинском

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В МЧС прокомментировали пожар, который возник в Каменске-Шахтинском. Напоминаем, по предварительным данным, происшествие случилось из-за взрыва бытового газа.Пожар начался в 5:53 утра в квартире на первом этаже второго подъезда по адресу улица Спортивная, 39. К прибытию пожарных площадь возгорания составила 40 квадратных метров.Для тушения огня были отправлены 12 сотрудников МЧС на трёх специализированных автомобилях, которым удалось ликвидировать пламя к 6:24.Согласно информации ГУ МЧС Ростовской области, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.Причины произошедшего на данный момент не установлены.