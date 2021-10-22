В ковидном госпитале РОКБ пациент погиб, выпав из окна палаты

В Ростове пожилой пациент ковидного госпиталя насмерть разбился, выпав из окна палаты. Происшествие случилось вечером 25 октября.Тело 72-летнего мужчины нашли под окнами медучреждения. По информации регионального правительства, он выпал из окна палаты на четвертом этаже.Пенсионер проходил лечение около недели. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.- Пациент находился на кислородной поддержке, но общался с персоналом, пользовался телефоном, - рассказал главврач РОКБ Вячеслав Коробка. - Тем вечером ему помогли поужинать, завершили положенные лечебные процедуры, и он попросил выключить свет и закрыть дверь.Как сообщили в региональном правительстве, в палате пожилой человек находился один. Поэтому сложно сказать, что именно привело к трагическим последствиям.На месте работают правоохранители. Сейчас там проводится следственная проверка.