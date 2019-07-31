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Мужчина пытался перебросить в колонию в Ростовской области шесть свертков с телефонами

Мужчина пытался перебросить в колонию в Ростовской области шесть свертков с телефонами
Фото: kpcdn.net
В Ростовской области задержали перебросчика, пытавшегося доставить мобильные телефоны в колонию Новочеркасска.

Ночью 2 августа сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 14 заметили рядом с территорией режимного учреждения мужчину. Он пытался перебросить через забор шесть свёртков. Нарушителя задержали. Им оказался уроженец хутора Калинин Мясниковского района.
- При личном досмотре у гражданина были обнаружены три свертка с шестью мобильными телефонами, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Документы направят для рассмотрения в мировой суд Новочеркасска.

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