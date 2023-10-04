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В Каменске-Шахтинском на большой площади горел мусор

В Каменске-Шахтинском на большой площади горел мусор
В Каменске-Шахтинском на большой площади загорелись отходы. Пожар произошел в районе центрального рынка вечером 3 октября.

По словам очевидцев, пламя разгорелось на большой площади. Проходящие мимо люди заметили огонь и вызвали сотрудников МЧС. За это время пламя перекинулось на провода и машину. К счастью, спасатели вовремя успели потушить огонь, никто не пострадал.

Добавим, что это уже не первый случай загорания мусора возле центрального рынка. При каких обстоятельствах случился пожар, не сообщается.

В ГУ МЧС пока никак не комментировали случившееся.
Фото: СоцСети
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