В Каменске-Шахтинском на большой площади горел мусор
В Каменске-Шахтинском на большой площади загорелись отходы. Пожар произошел в районе центрального рынка вечером 3 октября.
По словам очевидцев, пламя разгорелось на большой площади. Проходящие мимо люди заметили огонь и вызвали сотрудников МЧС. За это время пламя перекинулось на провода и машину. К счастью, спасатели вовремя успели потушить огонь, никто не пострадал.
Добавим, что это уже не первый случай загорания мусора возле центрального рынка. При каких обстоятельствах случился пожар, не сообщается.
В ГУ МЧС пока никак не комментировали случившееся.