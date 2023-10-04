В Каменске-Шахтинском на большой площади горел мусор

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В Каменске-Шахтинском на большой площади загорелись отходы. Пожар произошел в районе центрального рынка вечером 3 октября.По словам очевидцев, пламя разгорелось на большой площади. Проходящие мимо люди заметили огонь и вызвали сотрудников МЧС. За это время пламя перекинулось на провода и машину. К счастью, спасатели вовремя успели потушить огонь, никто не пострадал.Добавим, что это уже не первый случай загорания мусора возле центрального рынка. При каких обстоятельствах случился пожар, не сообщается.В ГУ МЧС пока никак не комментировали случившееся.