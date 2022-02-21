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В Каменске на большой площади горела мусорная свалка

В Каменске на большой площади горела мусорная свалка
В Каменске-Шахтинском произошел крупный пожар на свалке. ЧП случилось вечером 22 февраля на западной окраине города.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, мусор загорелся около 21 часа. Пламя быстро распространялось, а ветер разносил едкий дым на несколько километров. Очевидцы вызвали на место спасателей. На место направили четырех пожарных на спецмашине. Они же опубликовали в соцсетях видео ЧП. На кадрах видно, как свалка полыхает на огромной площади.

Потушить возгорание удалось спустя час на площади 80 квадратных метров. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.
Фото: соцсети.
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