В Каменске-Шахтинском из-за неосторожности при курении пенсионерка спалила дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Каменске-Шахтинском Ростовской области 75-летняя женщина из-за неосторожности при курении спалила дом. Пожар случился 17 октября в микрорайоне Лиховском.Бабушка решила покурить дома около 20:30. В какой-то момент пепел от окурка попал на вещи. В жилище вспыхнул пожар и охватил весь дом.К счастью, женщина успела вовремя выбежать на улицу и не пострадала. Соседи увидели, что бабушке требуется помощь, и вызвали на место пожарных. Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь уничтожил весь дом площадью 72 квадратных метра.