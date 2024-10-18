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В Каменске-Шахтинском из-за неосторожности при курении пенсионерка спалила дом

В Каменске-Шахтинском из-за неосторожности при курении пенсионерка спалила дом
В Каменске-Шахтинском Ростовской области 75-летняя женщина из-за неосторожности при курении спалила дом. Пожар случился 17 октября в микрорайоне Лиховском.

Бабушка решила покурить дома около 20:30. В какой-то момент пепел от окурка попал на вещи. В жилище вспыхнул пожар и охватил весь дом.

К счастью, женщина успела вовремя выбежать на улицу и не пострадала. Соседи увидели, что бабушке требуется помощь, и вызвали на место пожарных. Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь уничтожил весь дом площадью 72 квадратных метра.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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