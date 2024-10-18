Схема движения изменилась на Западном подъезде к Ростову с 18 октября

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

На Западном подъезде к Ростову изменилась схема движения. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.На 6-м километре федеральной трассы А-135 перекрыт съезд на улицу Фермерскую в Батайске. Это связано с проведением ремонтных работ на участке дороги от съезда с федеральной трассы до моста через реку Койсуг, который находится на этой улице.Для удобства местных жителей были разработаны альтернативные маршруты движения. Чтобы добраться до Батайска со стороны Западного жилого массива, можно воспользоваться азовской развязкой и следовать по улице Грузинская. Из Батайска на Западный подъезд к Ростову-на-Дону можно доехать по улицам Максима Горького и Энгельса.Дорожные работы будут проходить с 18 октября по 19 октября.Напомним, в 2022 году начался капитальный ремонт Западного подъезда к Ростову. Планирую завершить его до конца осени.