Опыт Ростовской области оценен на федеральном форуме «Производительность 360»

Фото: правительство Ростовской области.

В Москве прошел VI Федеральный форум «Производительность 360». В рамках мероприятия 17 октября огласили итоги за семь лет реализации нацпроекта «Производительность труда». Организаторами форума стали Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке правительства Москвы.Ростовская область получила первое место среди регионов РФ по итогам федерального рейтинга за 2023 год в номинации «Регион – лидер по производительности труда за 2023 год».– Это высокая оценка комплексной работе, которая ведется с 2019 года в регионе. По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева также с 2020 года оказывается адресная поддержка в сфере повышения производительности труда субъектам малого и среднего предприятия с выручкой от 100 до 400 млн рублей, и с этого года в региональном проекте могут участвовать предприятия сферы туризма с выручкой от 50 до 180 млн рублей, – отметил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.На достигнутых результатах останавливаться не собираются. Реализация проекта по повышению производительности труда будет активно продолжаться.В рейтинг входят регионы, которые вовлекают предприятия в нацпроект «Производительность труда» при поддержке федеральной субсидии. При оценке большое внимание обращали на то, как широко показаны лучшие практики повышения производительности труда. Кроме того, оценивался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская дисциплина команд и другое.Как подметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, нацпроект «Производительность труда» – лучший проект, поскольку его важная часть – это изменение фундаментальных настроек видения процессов и людей в этих процессах. Рутина превращается в работу, которая действительно приносит удовольствие.- Мы начали с предприятий и благодаря личной поддержке губернатора смогли распространить проект на госсектор. В Ростовской области 191 предприятие – участники национального проекта, 100% муниципальных образований и почти 100% органов власти вовлечено в проект «Эффективный регион», реализовано более 400 бережливых проектов, - отметил Максим Папушенко.Проекты «Производительность труда» и «Эффективный регион» начали реализовать в 2019 году благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева. В настоящее время уже 4,4 тысячи человек обучены бережливому производству.– Совместно с коллегами из министерства, агентства инноваций, ФРП РО мы постоянно выходили за рамки, предусмотренные программой проекта. У нас появились такие направление, как «Центр развития продаж», были разработаны новые «Фабрики процессов» для предприятий сельского хозяйства, строительства, детские «фабрики», – добавил Олег Белицкий, руководитель РЦК Ростовской области.