В Ростове суд оставил без изменений приговор ростовчанам, которые устраивали поддельные аварии

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В Ростове суд отклонил апелляционную жалобу ростовчан, которые устраивали фальшивые аварии для получения страховых выплат. Приговор, вынесенный ранее, остался в силе.Согласно материалам дела, в 2016 году один из жителей Ростова совместно со знакомым, в отношении которого заведено отдельное уголовное дело, решил заработать на инсценировке ДТП. Позже к ним присоединились еще двое людей. Группа занималась созданием фиктивных аварий, за которые они получали деньги от страховщиков.Злоумышленники действовали по продуманной схеме. Они выбирали участки дорог, где отсутствовали видеокамеры, и там устраивали аварии, заранее застраховав автомобили. После этого они подделывали отчетные документы с недостоверной информацией о происшествиях и обращались за компенсацией в страховые компании. Полученные деньги они делили между собой.За четыре года работы группы было инсценировано 58 аварий, в результате которых страховые компании выплатили им свыше 33 миллионов рублей.На судебном заседании 28 июня 2024 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор. Обвиняемых осудили по статье «Мошенничество в сфере страхования». Главарю назначили 9 лет лишения свободы, остальным — по 4 года, с отбыванием срока в исправительной колонии.Обвиняемые не согласились с вынесенным им приговором и подали апелляцию. Основным аргументом обжалования приговора было то, что наказание за данное преступление для них слишком суровое. Однако их жалоба была отклонена, так как суд не нашел доводы убедительными. Приговор остался в силе без изменений.