В Ростовской области 19 октября разрешат охоту на зайца-русака

Фото: Минприроды РФ.

В Ростовской области с 19 октября откроют охоту на зайца-русака. Об этом сообщили в региональном Минприроды.Согласно правилам охоты, выслеживать зайца разрешат только с борзыми собаками. Так, сезон продлится с 14 октября по 12 января.Охота на русака с борзыми собаками считается традиционной в России. Охотники отлавливают зайца без помощи оружия. В этом им помогают четвероногие друзья определенных пород на своре. Животные ориентируются на звук, и, когда добыча рядом, человек должен вовремя спустить собак.Борзые в этот момент догоняют зайца и оглушают его сильным ударом. Задача охотника заключается в том, чтобы вовремя подоспеть и спрятать добычу в мешок.Напомним, что также начался сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц. Он продлится с 15 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года.