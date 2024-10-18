Руководителя «ТРВ-Инжиниринг» подозревают в махинациях на оборонном заводе Таганрога

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Задержан гендиректор подмосковной компании «ТРВ-Инжиниринг» Михаил Колесников. Его подозревают в мошенничестве с подконтрольным ему оборонным заводом АО «Звезда-Стрела» из Таганрога. Об этом сообщает издание «МК-Краснодар».По версии следствия, Колесников заключил контракт на поставку металлопродукции для производства ракет с таганрогским предприятием. Благодаря сделке подозреваемый получил 40 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги он направил на строительство большого дома в Сочи.Правоохранители заинтересовались деятельностью Колесникова во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского. Суд признал его виновным в хищении более 400 миллионов рублей у Минобороны РФ.