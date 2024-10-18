В Ростове и 16 городах области были установлены камеры, которые могут распознавать лица

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону и 16 городах области были установлены более двухсот камер, которые обладают функцией распознавания лиц. Об этом сообщили в администрации донской столицы.В общей сложности в 17 городах Ростовской области появилось 700 новых камер видеонаблюдения. Из них 254 оснащены биометрической аналитикой. Материалы, собранные с камер, анализируются с помощью специального программного обеспечения. Эти данные могут быть полезны в поиске преступников, так как они включают в себя фотографии или скриншоты видеозаписей.Ростовская область стала одним из первых регионов на юге страны, где были установлены камеры с функцией биометрической аналитики. Система видеонаблюдения «Безопасный город» функционирует в регионе с 2018 года.