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В Ростове и 16 городах области были установлены камеры, которые могут распознавать лица

В Ростове и 16 городах области были установлены камеры, которые могут распознавать лица
В Ростове-на-Дону и 16 городах области были установлены более двухсот камер, которые обладают функцией распознавания лиц. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

В общей сложности в 17 городах Ростовской области появилось 700 новых камер видеонаблюдения. Из них 254 оснащены биометрической аналитикой. Материалы, собранные с камер, анализируются с помощью специального программного обеспечения. Эти данные могут быть полезны в поиске преступников, так как они включают в себя фотографии или скриншоты видеозаписей.

Ростовская область стала одним из первых регионов на юге страны, где были установлены камеры с функцией биометрической аналитики. Система видеонаблюдения «Безопасный город» функционирует в регионе с 2018 года.
Фото: Правительство Ростовской области
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