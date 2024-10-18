Перед выходными Ростов сковали восьмибалльные пробки

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Ростов 18 октября сковали восьмибалльные пробки. Транспортные потоки застыли во всех районах города в конце рабочего дня.Пробки образовались на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также улицах Красноармейской, Большой Садовой и Варфоломеева.На Западном водители стоят на улицах Малиновского, Еременко и Доватора. На Северном в заторах увязли проспект Королева и улица Обсерваторная.Тяжелая ситуация сложилась на улицах Вятской, Троллейбусной в Первомайском районе города. Там автомобилисты едут со скоростью не более 10 километров в час.