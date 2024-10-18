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Перед выходными Ростов сковали восьмибалльные пробки

Перед выходными Ростов сковали восьмибалльные пробки
Ростов 18 октября сковали восьмибалльные пробки. Транспортные потоки застыли во всех районах города в конце рабочего дня.

Пробки образовались на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также улицах Красноармейской, Большой Садовой и Варфоломеева.

На Западном водители стоят на улицах Малиновского, Еременко и Доватора. На Северном в заторах увязли проспект Королева и улица Обсерваторная.

Тяжелая ситуация сложилась на улицах Вятской, Троллейбусной в Первомайском районе города. Там автомобилисты едут со скоростью не более 10 километров в час.
Фото: Яндекс.Карты
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