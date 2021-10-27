В Каменске нашли 88-летнюю пенсиоенрку, пропавшую без вести
В Каменске-Шахтинском нашли мертвой 88-летнюю женщину, пропавшую без вести. Тело Людмилы Давыдовой 29 октября достали из реки, сообщил DonDay.ru.
Незадолго до смерти, 23 октября, пенсионерка написала родным письмо и ушла из дома. С тех пор местонахождение бабушки оставалось неизвестным. Внучка пропавшей написала заявление в полицию и обратилась за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
Через пять дней, 28 числа, труп Людмилы Давыдовой обнаружили на берегу водоема в городе Каменске-Шахтинском. На ее теле не было следов насильственной смерти.