На СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области

Фото: Батайское время

В зоне СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области. Антон Ситников получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.Мужчина родом из Батайска. В ходе спецоперации он отправился в село Новомихайловка (ДНР). В марте при исполнении боевого приказа Антон бесследно исчез. На протяжении пары месяцев его считали пропавшим без вести.В июне тело Антона Ситникова обнаружили. Мужчину похоронят 15 июля в Батайске. У бойца остались жена и дочь.