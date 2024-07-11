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На СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области

На СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО погиб 32-летний боец из Ростовской области. Антон Ситников получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.

Мужчина родом из Батайска. В ходе спецоперации он отправился в село Новомихайловка (ДНР). В марте при исполнении боевого приказа Антон бесследно исчез. На протяжении пары месяцев его считали пропавшим без вести.

В июне тело Антона Ситникова обнаружили. Мужчину похоронят 15 июля в Батайске. У бойца остались жена и дочь.
Фото: Батайское время
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