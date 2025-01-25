Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП в Ростовской области пострадал пассажир автобуса. Авария произошла на подъезде с М-4 "Дон" к городу Зверево.Около 22:00 за рулем автобуса марки «ПАЗ» находился 36-летний водитель. По предварительным данным, из-за сильного тумана он потерял управление, и машина съехала с дороги на обочину, а затем опрокинулась.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в ДТП пострадал 53-летний мужчина. Всего в автобусе находилось девять человек.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере перевозки пассажиров.