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В Ростове пассажир автобуса № 85а пострадал в результате аварии

В Ростове пассажир автобуса № 85а пострадал в результате аварии
В ДТП в Ростове-на-Дону пострадал пассажир общественного автобуса. Авария с участием маршрутки № 85а произошла на проспекте Стачки около 11 часов 5 сентября.

По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулём «Хёндай Гетц» не уступил дорогу водителю автобуса «Исузу Богдан». В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП травмы получил 41-летний пассажир маршрутки. Медики доставили его в больницу.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что по данному факту проводится проверка.

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