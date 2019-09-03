В Ростове пассажир автобуса № 85а пострадал в результате аварии



В ДТП в Ростове-на-Дону пострадал пассажир общественного автобуса. Авария с участием маршрутки № 85а произошла на проспекте Стачки около 11 часов 5 сентября.



По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулём «Хёндай Гетц» не уступил дорогу водителю автобуса «Исузу Богдан». В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП травмы получил 41-летний пассажир маршрутки. Медики доставили его в больницу.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что по данному факту проводится проверка.