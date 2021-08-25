Под Ростовом в ДТП пострадала пассажирка спортивного мотоцикла

В ДТП с участием спортивного мотоцикла, случившемся в Ростовской области, пострадала девушка. Авария произошла в Аксае на улице Чапаева 27 августа.По предварительным данным, 62-летний водитель «Рено СР» не пропустил 35-летнего мотоциклиста на HONDA VFR750F. В результате два транспортных средства столкнулись. К счастью, никто из водителей не получил серьезных травм.Однако, как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка мотоцикла.Оба транспортных средства не получили механических повреждений, отделавшись царапинами.