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В ДТП с бензовозом в Ростовской области один погиб, один пострадал

В ДТП с бензовозом в Ростовской области один погиб, один пострадал
Один погиб, и один пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась в Морозовском районе 19 марта.

По предварительной информации, на 247-м километре автодороги Волгоград - Каменск водитель за рулем легкового автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на «встречку», но не справился с управлением. Он врезался в бензовоз КамАЗ.

- В результате водитель легковушки погиб, а пассажир пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Устанавливают их пол и возраст.

По факту случившегося специалисты начали проверку.

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