В ДТП с бензовозом в Ростовской области один погиб, один пострадал



Один погиб, и один пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась в Морозовском районе 19 марта.



По предварительной информации, на 247-м километре автодороги Волгоград - Каменск водитель за рулем легкового автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на «встречку», но не справился с управлением. Он врезался в бензовоз КамАЗ.



- В результате водитель легковушки погиб, а пассажир пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Устанавливают их пол и возраст.



По факту случившегося специалисты начали проверку.