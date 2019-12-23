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Один погиб, один пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области

Один погиб, один пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области
В Кашарском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась 25 декабря около 7:30 на трассе Миллерово — Вёшенская — Ярский — Первоярский.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулём «Киа Сид» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с «ВАЗ-2112», за рулём которого был 50-летний мужчина.

Удар оказался настолько сильным, что оба авто получили серьёзные повреждения. В результате ДТП молодой водитель «Киа» погиб на месте. Травмы получила 15-летняя пассажирка ВАЗа.

- По факту происшествия проводят проверку, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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