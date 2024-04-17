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В ДТП на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский пострадало четыре человека

В ДТП на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский пострадало четыре человека
В Волгоградской области в аварии пострадали четыре человека. Происшествие случилась в ночь на 16 апреля в Калачевском районе.

Предварительно, 48-летний мужчина за рулем «УАЗ» ехал по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Примерно в 2:00 под хутором Светлый Лог автомобилист потерял управление. Легковушка вылетела на встречку, где врезалась в «Рено Дастер», которым управлял 36-летний водитель. Из-за сильного удара машины вылетели в кювет.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в ДТП пострадали оба водителя, 42-летний пассажир «УАЗ», а также 44-летний пассажир «Рено». Их госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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