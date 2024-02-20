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На трассе Волгоград – Сальск в ДТП пострадали двое пенсионеров

На трассе Волгоград – Сальск в ДТП пострадали двое пенсионеров
В Волгоградской области двое пенсионеров получили травмы в ДТП. Происшествие случилась 19 февраля под рабочим поселком Октябрьским.

Предварительно, 73-летний мужчина ехал за рулем «Рено Логана» по трассе Волгоград – Сальск. Примерно в 16:00 водитель потерял управление над автомобилем. Машина вылетела на «встречку», где столкнулась с «Фольксвагеном», которым управлял 64-летний мужчина. У обеих машин из-за сильного удара буквально оторвало бампер.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что после аварии водителя «Фольксвагена» и 71-летнюю пассажирку «Рено» с различными травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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