На трассе Волгоград – Сальск в ДТП пострадали двое пенсионеров

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области двое пенсионеров получили травмы в ДТП. Происшествие случилась 19 февраля под рабочим поселком Октябрьским.Предварительно, 73-летний мужчина ехал за рулем «Рено Логана» по трассе Волгоград – Сальск. Примерно в 16:00 водитель потерял управление над автомобилем. Машина вылетела на «встречку», где столкнулась с «Фольксвагеном», которым управлял 64-летний мужчина. У обеих машин из-за сильного удара буквально оторвало бампер.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что после аварии водителя «Фольксвагена» и 71-летнюю пассажирку «Рено» с различными травмами доставили в больницу.