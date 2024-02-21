В ДТП на трассе Волгоград – Сальск пострадали три человека

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В Волгоградской области произошла авария, в которой пострадали три человека. Происшествие случилось 20 февраля в Светлоярском районе.По предварительной информации, 62-летний мужчина за рулем «Киа К5» двигался по автодороге Волгоград – Сальск. Около 10:30 под селом Червленое водитель врезался в «Рено Флюенс». Машины из-за сильного удара вылетели с дороги. Автомобили несколько раз перевернулись.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в результате аварии пострадали водитель и 59-летний пассажир «Киа», а также 40-летняя женщина-пассажир «Рено». Они были доставлены в больницу.