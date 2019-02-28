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В Донецке покатившаяся фура врезалась в ВАЗ

В Донецке покатившаяся фура врезалась в ВАЗ
В Донецке фура без водителя покатилась и врезалась в «ВАЗ-2109». ДТП произошло днем 3 марта в районе дома № 47 по улице Тимирязева.

По предварительным данным, водитель большегруза припарковал машину на стоянке и пошел домой. Он не поставил фуру на ручной тормоз, и грузовик выкатился на дорогу. В это время проезжала «девятка». Фура без водителя задела легковушку.

К счастью, жертв удалось избежать. Механические повреждения получили оба транспортных средства.
В Донецке покатившаяся фура врезалась в ВАЗ

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