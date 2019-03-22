В Донецке подвыпивший пешеход попал под колеса «Фольксвагена»



В Донецке подвыпивший пешеход попал под колеса «Фольксвагена». Авария случилась вечером 24 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького.



Как рассказали свидетели ДТП, пешеход почему-то побежал через дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент проезжала иномарка, под которую он и угодил. Молодой человек упал на проезжую часть и подняться самостоятельно не смог.



Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавшего. На его теле не обнаружили травм. Парень отказался от госпитализации, отметив, что с ним все в порядке. Примечательно, что после удара не разбилась и бутылка водки, которую он держал в руках.