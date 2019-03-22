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В Донецке подвыпивший пешеход попал под колеса «Фольксвагена»

В Донецке подвыпивший пешеход попал под колеса «Фольксвагена»
В Донецке подвыпивший пешеход попал под колеса «Фольксвагена». Авария случилась вечером 24 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького.

Как рассказали свидетели ДТП, пешеход почему-то побежал через дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент проезжала иномарка, под которую он и угодил. Молодой человек упал на проезжую часть и подняться самостоятельно не смог.

Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавшего. На его теле не обнаружили травм. Парень отказался от госпитализации, отметив, что с ним все в порядке. Примечательно, что после удара не разбилась и бутылка водки, которую он держал в руках.

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