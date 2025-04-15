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В Ростове тушат крупный пожар на заброшенном мусоросжигательном заводе

В Ростове тушат крупный пожар на заброшенном мусоросжигательном заводе

В Ростове пожарные тушат крупный пожар на территории недействующего мусоросжигательного завода. Очевидцы разместили кадры с места происшествия в социальных сетях.

Как стало известно, сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 21:14 по местному времени. Инцидент произошел на улице Прогулочной, дом 1.

По сведениям, полученным от Главного управления МЧС России по Ростовской области, пламя охватило открытую площадку, где хранились отходы. Прибывшие на место пожарные определили, что огнем объято около 100 квадратных метров.

Для тушения пожара привлечены 18 сотрудников и шесть единиц специализированной техники. В настоящее время ведутся работы для полной ликвидации возгорания.
Фото: соцсети
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