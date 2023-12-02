В Ростове горит доходный дом Ботвинникова на Серафимовича

Фото: соцсети (тг Привет Ростов).

В историческом центре Ростова произошел очередной пожар в старинном особняке. Здание постройки начала XX века на улице Серафимовича, 54 загорелось 2 декабря около 9:00. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.На фото видно, что на борьбу с огнем направили две автоцистерны. Рядом дежурит скорая помощь. К окнам второго этажа приставлена специальная лестница.Доходный дом построил в 1910-х годах владелец бахромной фабрики Герш Самуилович Ботвинников. Часть квартир сдавалась в аренду. Когда собственник скончался, особняк перешел его наследникам.После революции здание национализировали. Там сделали коммунальные квартиры. Позже дом признали культурным памятником и собирались реконструировать. Так как он находился в аварийном состоянии, его законсервировали.