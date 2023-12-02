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В Ростове горит доходный дом Ботвинникова на Серафимовича

В Ростове горит доходный дом Ботвинникова на Серафимовича
В историческом центре Ростова произошел очередной пожар в старинном особняке. Здание постройки начала XX века на улице Серафимовича, 54 загорелось 2 декабря около 9:00. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На фото видно, что на борьбу с огнем направили две автоцистерны. Рядом дежурит скорая помощь. К окнам второго этажа приставлена специальная лестница.

Доходный дом построил в 1910-х годах владелец бахромной фабрики Герш Самуилович Ботвинников. Часть квартир сдавалась в аренду. Когда собственник скончался, особняк перешел его наследникам.

После революции здание национализировали. Там сделали коммунальные квартиры. Позже дом признали культурным памятником и собирались реконструировать. Так как он находился в аварийном состоянии, его законсервировали.
Фото: соцсети (тг Привет Ростов).
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