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В центре Ростова ураганный ветер сорвал кровлю жилого дома

В центре Ростова ураганный ветер сорвал кровлю жилого дома

В Ростове-на-Дону сильный ветер сорвал крышу жилого дома. Шокирующими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях 2 ноября.

Уже больше суток в Ростовской области бушует ураган. Порывы ветра местами достигают 27 метров в секунду. Из-за этого в донской столице произошло масса происшествий.

Так из-за стихии сорвало крышу многоквартирного дома на Соколова, 68. По кадрам видно, что часть крыши отсутствует, а другая еле держится.

В социальных сетях жильцы дома бьют тревогу. Люди переживают, что из-за сильных дождей затопит их квартиры.
Фото: соцсети
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