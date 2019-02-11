В центре Ростова столкнулись три иномарки: один человек пострадал



В столкновении трех иномарок в центре Ростова пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20 часов 13 февраля на Театральной площади.



По словам случайных очевидцев аварии, на дороге столкнулись автомобили «Субару» и «Митсубиси Лансер». Удар был настолько мощным, что «Митсубиси Лансер» вылетела на обочину и врезалась там в припаркованную мобильную кофейню.



В результате происшествия пострадал мужчина, который в момент аварии находился рядом с кофейней. Его забрали на «скорой» в больницу.



В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.