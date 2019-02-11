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В центре Ростова столкнулись три иномарки: один человек пострадал

В центре Ростова столкнулись три иномарки: один человек пострадал
В столкновении трех иномарок в центре Ростова пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20 часов 13 февраля на Театральной площади.

По словам случайных очевидцев аварии, на дороге столкнулись автомобили «Субару» и «Митсубиси Лансер». Удар был настолько мощным, что «Митсубиси Лансер» вылетела на обочину и врезалась там в припаркованную мобильную кофейню.

В результате происшествия пострадал мужчина, который в момент аварии находился рядом с кофейней. Его забрали на «скорой» в больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

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