В центре Ростова сильный ветер повалил новогодние украшения

Фото: arhiv_photo_video.

В центре Ростова ветер повалил новогодние украшения. ЧП случилось утром 13 декабря в районе Театральной площади.Ветер бушевал в донской столице с выходных. И новая рабочая неделя началась с усиления порывов. Непогода разыгралась с самого утра. Сильный ветер разбросал сухие ветки деревьев по всему городу. Очередной его жертвой стали новогодние украшения. Композиция из деревьев с гирляндами, установленная у памятника «Мать и дитя», долго не продержалась. К счастью, в момент падения конструкции рядом не оказалось людей.Напомним, 13 декабря в Ростове и некоторых районах области ветер усилится до 24 метров в секунду (65 километров в час). Из-за этого возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Водителей просят не парковать машины под ветками и рекламными щитами.