Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова сильный ветер повалил новогодние украшения

В центре Ростова сильный ветер повалил новогодние украшения
В центре Ростова ветер повалил новогодние украшения. ЧП случилось утром 13 декабря в районе Театральной площади.

Ветер бушевал в донской столице с выходных. И новая рабочая неделя началась с усиления порывов. Непогода разыгралась с самого утра. Сильный ветер разбросал сухие ветки деревьев по всему городу. Очередной его жертвой стали новогодние украшения. Композиция из деревьев с гирляндами, установленная у памятника «Мать и дитя», долго не продержалась. К счастью, в момент падения конструкции рядом не оказалось людей.

Напомним, 13 декабря в Ростове и некоторых районах области ветер усилится до 24 метров в секунду (65 километров в час). Из-за этого возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Водителей просят не парковать машины под ветками и рекламными щитами.
Фото: arhiv_photo_video.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.