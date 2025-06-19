В центре Ростова под колеса иномарки попал 27-летний велосипедист

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону под колеса иномарки попал 27-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде. Дорожный инцидент случился ночью 18 июня на улице Станиславского.По предварительным данным, 29-летний водитель «Фольксвагена Пасссата» ехал по улице Станиславского, возле дома № 4. Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, автомобилист не уступил дорогу 27-летнему велосипедисту, что спровоцировало столкновение.Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, в результате аварии 27-летний велосипедист получил повреждения. Молодой человек пострадал и был доставлен в больницу.