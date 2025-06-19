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В центре Ростова под колеса иномарки попал 27-летний велосипедист

В центре Ростова под колеса иномарки попал 27-летний велосипедист

В Ростове-на-Дону под колеса иномарки попал 27-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде. Дорожный инцидент случился ночью 18 июня на улице Станиславского.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Фольксвагена Пасссата» ехал по улице Станиславского, возле дома № 4. Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, автомобилист не уступил дорогу 27-летнему велосипедисту, что спровоцировало столкновение.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, в результате аварии 27-летний велосипедист получил повреждения. Молодой человек пострадал и был доставлен в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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