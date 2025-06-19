В Дону рыбак выловил 20-килограммового амура

- Руки ноги тряслись, когда вытащили. Поэтому адреналин получили сполна, - поделился рыбак.

Фото: Алексей Мееров

Рыбак из Новочеркасска выловил в Дону амура весом 20 килограммов. Подробности удачной рыбалки Алексей Мееров рассказал корреспонденту.Житель Новочеркасска с детства жил неподалеку от речки, где часто любил ловить рыбу. Когда мужчина вырос, стал ездить на более дальние рыбацкие места. В начале недели, 17 июня, он отправился на реку Дон у станицы Казанской Верхнедонского района.Для поимки рыбы Алексей использовал карповый монтаж. Такая снасть считается очень прочной, так как карп является крупной и сильной рыбой.Для долгожданной поклевки крупной добычи мужчине понадобились два дня и хороший запас кукурузы в качестве прикормки. Алексей выловил трех крупных амуров. Вес одно из них достиг 20 килограммов.Рыба такого вида бывает бойкой. Но с этим уловом Алексею повезло. Самый крупный амур оказался самкой, а они, как правило, небуйные.Счастливый мужчина сделал фото с 20-килограммовой рыбой. Белый амур такого веса у него трофейный. Алексей говорит, что нацелен на достижение новых результатов.