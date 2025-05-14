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В Ростове на Северном под колеса иномарки попал 22-летний велосипедист

В Ростове на Северном под колеса иномарки попал 22-летний велосипедист
В Ростове на Северном под колеса иномарки попал 22-летний велосипедист. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла 13 мая около 23:55 на бульваре Комарова, 18.

Предварительное расследование указывает на то, что молодой человек на велосипеде собирался перестроиться из левого ряда в правый, но не удостоверился в безопасности и отсутствии препятствий для выполнения маневра. В этот момент водитель автомобиля марки «БМВ», двигавшийся со значительной скоростью, допустил столкновение с велосипедистом.

В результате инцидента, как сообщили в дорожной полиции, молодой велосипедист получил ранения и был госпитализирован в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время проводится выяснение всех деталей произошедшего.
Фото: DonDay
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