Фото: DonDay

В Ростове на Северном под колеса иномарки попал 22-летний велосипедист. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла 13 мая около 23:55 на бульваре Комарова, 18.Предварительное расследование указывает на то, что молодой человек на велосипеде собирался перестроиться из левого ряда в правый, но не удостоверился в безопасности и отсутствии препятствий для выполнения маневра. В этот момент водитель автомобиля марки «БМВ», двигавшийся со значительной скоростью, допустил столкновение с велосипедистом.В результате инцидента, как сообщили в дорожной полиции, молодой велосипедист получил ранения и был госпитализирован в ближайшую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время проводится выяснение всех деталей произошедшего.