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Около 100 человек тушат масштабный пожар в городе Шахты

Около 100 человек тушат масштабный пожар в городе Шахты

В Ростовской области не прекращаются усилия по тушению крупного пожара, вспыхнувшего на территории цеха, специализирующегося на заготовке и переработке металлолома. Происшествие случилось 19 июня в городе Шахты.

Около ста человек участвуют в ликвидации значительного возгорания, возникшего в производственном здании, предназначенном для приема металлического вторсырья, расположенном в Шахтах.

По данным, полученным от областного управления МЧС, источник пламени находится на Псковской улице, где на участке 400 квадратных метров горит пункт приема металла. Для борьбы с огненной стихией привлечены 53 сотрудника территориальной подсистемы РСЧС, использующих 17 единиц техники, а также 40 огнеборцев из МЧС России с 12 единицами техники. Сведений о раненых или погибших не поступало. К середине дня пожарным удалось ограничить распространение огня.
Фото: Соцсети
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