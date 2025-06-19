Около 100 человек тушат масштабный пожар в городе Шахты

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В Ростовской области не прекращаются усилия по тушению крупного пожара, вспыхнувшего на территории цеха, специализирующегося на заготовке и переработке металлолома. Происшествие случилось 19 июня в городе Шахты.Около ста человек участвуют в ликвидации значительного возгорания, возникшего в производственном здании, предназначенном для приема металлического вторсырья, расположенном в Шахтах.По данным, полученным от областного управления МЧС, источник пламени находится на Псковской улице, где на участке 400 квадратных метров горит пункт приема металла. Для борьбы с огненной стихией привлечены 53 сотрудника территориальной подсистемы РСЧС, использующих 17 единиц техники, а также 40 огнеборцев из МЧС России с 12 единицами техники. Сведений о раненых или погибших не поступало. К середине дня пожарным удалось ограничить распространение огня.