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В центре Ростова на Красноармейской сгорел дом

В центре Ростова на Красноармейской сгорел дом
В ночь на 23 мая в Ростове-на-Дону на улице Красноармейской вспыхнул пожар в заброшенном здании. Возгорание случилось в доме № 62.

Пожар произошел около 03:00 и быстро охватил всю территорию здания. Заброшенная постройка находилась в непосредственной близости от школы, поэтому был риск, что огонь перебросится на образовательное учреждение.

Местные жители заметили дым и немедленно сообщили о пожаре. По прибытии пожарных около 80 квадратных метров здания уже были уничтожены огнем.

В Главном управлении МЧС Ростовской области уточнили, что для тушения пожара привлекались 17 спасателей и пять единиц специальной техники. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.
Фото: Соцсети.
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