В центре Ростова на Красноармейской сгорел дом

Фото: Соцсети.

В ночь на 23 мая в Ростове-на-Дону на улице Красноармейской вспыхнул пожар в заброшенном здании. Возгорание случилось в доме № 62.Пожар произошел около 03:00 и быстро охватил всю территорию здания. Заброшенная постройка находилась в непосредственной близости от школы, поэтому был риск, что огонь перебросится на образовательное учреждение.Местные жители заметили дым и немедленно сообщили о пожаре. По прибытии пожарных около 80 квадратных метров здания уже были уничтожены огнем.В Главном управлении МЧС Ростовской области уточнили, что для тушения пожара привлекались 17 спасателей и пять единиц специальной техники. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.