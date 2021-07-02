В центре Ростова мужчина напал на таксиста, отказавшегося везти двух детей в одном кресле

В центре Ростова мужчина с угрозами напал на таксиста из-за отказа везти двоих детей в одном спецкресле. Вопиющий случай произошел днем 4 июля на пересечении проспекта Буденновского с улицей Шаумяна.Ростовчанин работает водителем такси на личном авто. В тот день он приехал на заказ к дому № 28 на проспекте Буденновском. Вскоре к машине подошла пара с двумя маленькими детьми. Они положили коляску в багажник и сели в салон. Однако в автомобиле было только одно специальное кресло для перевозки детей. Если один из них поехал бы без спецкресла, водителю грозила уголовная ответственность.- Я вежливо предупредил их, что не смогу совершить поездку с двумя детьми, и посоветовал вызвать вторую машину, - рассказал таксист. - В ответ на это парень стал угрожать, что я лишусь работы из-за этого.Затем он попросил свою супругу остаться в этом авто, а сам решил заказать еще одно такси. Но водитель уже не хотел никуда ехать после таких угроз. Девушка вместе с ребенком вышла. Таксист, вспомнив о коляске, решил подождать, когда ее заберут. И тут горе-пассажир вернулся обратно и принялся стучать по машине, угрожая разбить окно.- Он схватился за стекло и сломал его, - поделился водитель. - Я вышел из авто, закрыл его и вызвал полицию.Жена разъяренного ростовчанина с детьми тут же ушла. А вот сам дебошир не унимался. Он продолжал угрожать проблемами с законом, провоцировал на ответную агрессию и требовал отдать коляску. Водитель, устав от этого цирка, решил дождаться полицию. Когда неугомонный ростовчанин пытался проникнуть в машину, таксисту даже пришлось использовать перцовый баллончик.Когда долгожданные правоохранители приехали, пассажир бросился жаловаться на таксиста, рассказывая свою версию случившегося. По словам мужчины, водитель нахамил им, избил и вытолкал на проезжую часть. Затем якобы рылся в коляске, в которой находилась крупная сумма денег.- Сейчас он сидит в камере отдела полиции, - подытожил водитель такси. - Однако народ должен знать своих «героев».Мужчина опубликовал фото агрессивного пассажира. Возможно, другим таксистам это поможет избежать подобных конфликтов.