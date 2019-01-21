На Дону задержали подозреваемого в ограблении таксиста
В Ростовской области задержали подозреваемого в ограблении водителя такси.
Нападение на водителя произошло в одном из районов Новочеркасска 21 января. Мужчина приехал на вызов и забрал четверых пассажиров, которые были выпившими. Приехав на место, компания устроила драку с водителем. Во время потасовки один из парней схватил планшет таксиста и сбежал.
Далеко уйти воришке не удалось. Вскоре его задержали сотрудники патрульно-постовой службы вместе с оперативниками уголовного розыска.
Украденный гаджет вернули владельцу. В отношении 29-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».