В центре Ростова легковушка сгорела дотла

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В Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате которого полностью сгорела легковая машина. Инцидент случился 29 августа на проспекте Сиверса.У дома № 23 загорелся припаркованный автомобиль. К счастью, в этот момент в машине и рядом с ней никого не было, и трагедии удалось избежать. Однако густой чёрный дым, который шёл от горящего транспортного средства, сильно ограничивал видимость на ближайшей проезжей части.Местные жители вызвали пожарных.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали восемь спасателей, использовавших две единицы техники.