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На здании в центре Ростова обрушился фасад

На здании в центре Ростова обрушился фасад

В Ростове в центре города на здании обрушился фасад. Инцидент произошёл на улице Шаумяна в ночь на 19 марта.

Крупные фрагменты посыпались с дома № 51а. Кирпичи упали на тротуар и лестницу, вымощенную плиткой. В результате несколько элементов облицовки были разбиты.

По счастливой случайности, в этот момент поблизости никого не было. Днём в этом месте, как правило, довольно много пешеходов.
Напомним, на выходных на улице 30-я Линия произошёл обвал части стены.

На здании в центре Ростова обрушился фасад

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