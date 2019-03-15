На здании в центре Ростова обрушился фасад





В Ростове в центре города на здании обрушился фасад. Инцидент произошёл на улице Шаумяна в ночь на 19 марта.



Крупные фрагменты посыпались с дома № 51а. Кирпичи упали на тротуар и лестницу, вымощенную плиткой. В результате несколько элементов облицовки были разбиты.



По счастливой случайности, в этот момент поблизости никого не было. Днём в этом месте, как правило, довольно много пешеходов.

Напомним, на выходных на улице 30-я Линия произошёл обвал части стены.



