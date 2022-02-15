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В Белой Калитве пожилой мужчина за рулем «Оки» пострадал в ДТП

В Белой Калитве пожилой мужчина за рулем «Оки» пострадал в ДТП

В Белой Калитве пожилой водитель за рулем «ВАЗ-1111» пострадал в аварии с иномаркой. ДТП произошло днем 16 февраля на улице Машиностроителей. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.

Со слов местных жителей, в «Оку», которая отъезжала от парковки, на полном ходу влетел «Фольксваген». Удар был настолько сильный, что обе машины зацепили третий автомобиль. Кроме того, ВАЗ практически стал грудой металла, иномарку также покорежило.

В результате случившегося пострадал пожилой водитель «Оки». По словам очевидцев, с травмами его увезли на «скорой».
Фото: Подслушано Белая Калитва.
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