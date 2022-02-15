В Белой Калитве пожилой мужчина за рулем «Оки» пострадал в ДТП

Фото: Подслушано Белая Калитва.

В Белой Калитве пожилой водитель за рулем «ВАЗ-1111» пострадал в аварии с иномаркой. ДТП произошло днем 16 февраля на улице Машиностроителей. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.Со слов местных жителей, в «Оку», которая отъезжала от парковки, на полном ходу влетел «Фольксваген». Удар был настолько сильный, что обе машины зацепили третий автомобиль. Кроме того, ВАЗ практически стал грудой металла, иномарку также покорежило.В результате случившегося пострадал пожилой водитель «Оки». По словам очевидцев, с травмами его увезли на «скорой».