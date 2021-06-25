В Белой Калитве «Лада» сбила 83-летнюю пенсионерку

В Белой Калитве «Лада» сбила 83-летнюю пожилую женщину. ЧП произошло 27 июня около 12:30.По предварительной информации, за рулем отечественного авто находился 37-летний мужчина. Он ехал по улице Ветеранов. Рядом с домом № 48 водитель отвлекся от управления машиной и не заметил, как на дороге оказалась пенсионерка. Женщина шла по пешеходному переходу, но оказаться на другой стороне улицы ей так и не удалось.- В результате ДТП пенсионерка была с различными травмами госпитализирована в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.