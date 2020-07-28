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В ДТП с грузовиком в Белой Калитве погиб водитель

В ДТП с грузовиком в Белой Калитве погиб водитель
Водитель грузовика стал жертвой аварии в Белой Калитве. Происшествие случилось около 17 часов 30 июля на улице Копаева, 20Б.

Как сообщают очевидцы, водитель грузового автомобиля после столкновения с легковушкой врезался в здание торгового центра. Машина от удара превратилась в груду металла.

Свидетели говорят, что водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия. О других пострадавших пока не известно.

На месте работают сотрудники полиции.

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