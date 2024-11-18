В Ростове с автомобильного моста упал 73-летний мужчина
В Ростове-на-Дону с автомобильного моста упал 73-летний мужчина. Инцидент произошёл 18 ноября на проспекте Королёва, сообщили в региональном ГУ МВД.
В результате падения пожилой человек получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, 15 октября погибла пенсионерка, упав с Ворошиловского моста. Тело женщины извлекли из реки Дон городские спасатели.В Ростове-на-Дону с автомобильного моста упал 73-летний мужчина. Инцидент произошёл 18 ноября на проспекте Королёва, сообщили в региональном ГУ МВД.