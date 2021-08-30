В Батайске осудили мужчину, который убил приятеля

В городе Батайске осудили 40-летнего мужчину, который убил приятеля. По информации DonDay.ru, Андрей И. обвинялся по статье «Убийство».Происшествие случилось 13 февраля 2021 года на улице Энгельса, в подъезде дома № 265.В тот вечер батайчанин выпил и поругался со своим знакомым на лестничной клетке. Он вытащил нож, который был у него при себе, и в пылу ссоры пять раз ударил оппонента по горлу. Мужчина получил ранения, от которых погиб на месте происшествия. После ЧП Александра арестовали и завели на него дело.Злоумышленника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Решение вынес Батайский городской суд.