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В Батайске осудили мужчину, который убил приятеля

В Батайске осудили мужчину, который убил приятеля
В городе Батайске осудили 40-летнего мужчину, который убил приятеля. По информации DonDay.ru, Андрей И. обвинялся по статье «Убийство».
Происшествие случилось 13 февраля 2021 года на улице Энгельса, в подъезде дома № 265.

В тот вечер батайчанин выпил и поругался со своим знакомым на лестничной клетке. Он вытащил нож, который был у него при себе, и в пылу ссоры пять раз ударил оппонента по горлу. Мужчина получил ранения, от которых погиб на месте происшествия. После ЧП Александра арестовали и завели на него дело.

Злоумышленника приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Решение вынес Батайский городской суд.

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