В Батайске потушили крупный пожар в цехе полиматериалов
Крупный пожар в цехе по переработке полиматериалов в Батайске удалось потушить к десяти часам утра. К этому времени огонь успел распространиться на 900 квадратных метров, заняв практически всю площадь помещения 40 на 60.
Как сообщалось ранее, пламя вспыхнуло на производстве около половины седьмого утра 14 октября на улице Промышленной, 15. Бушующий пожар третьего ранга сложности сразу охватил 400 квадратов. Кроме 77 спасателей и 22 единиц техники, к тушению пламени привлекли пожарный поезд.
Из-за того, что огонь заполонил всё строение, произошло обрушение крыши. По предварительным данным ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет.