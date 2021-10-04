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В Батайске два 5-летних ребенка попали под колеса «Ниссана»

В Батайске два 5-летних ребенка попали под колеса «Ниссана»
В Батайске Ростовской области два 5-летних мальчика попали под колеса иномарки. ДТП случилось около 21часа 5 октября еа улице Коммунистической.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Ростовской области, 24-летний парень на автомобиле «Ниссан» ехал задом. В этот момент к проезжей части подошла женщина с двумя малышами. Мальчики выбежали на пешеходный переход вперед мамы и попали под машину.

В результате аварии дети получили травмы и попали в больницу. Сейчас их осматривают медики.
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