В Ростовской области под колёса легковушки попали взрослый и ребенок



Взрослый и ребенок пострадали в ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл к Новочеркасске около 16 часов 27 октября.



На Харьковском шоссе в районе дома № 29 дорогу переходили 7-летний мальчик и 37-летний мужчина. Они шли по нерегулируемой «зебре». Предположительно, в этот момент их сбил водитель за рулём «Ниссана Микра».



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, оба пешехода получили травмы. Медики доставили их в больницу. По факту происшествия проводится проверка.