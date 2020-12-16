Пенсионерка с трехлетним ребенком попали под колеса иномарки в Ростовской области

В Ростовской области пожилая женщина с маленьким ребенком попали в ДТП. Авария случилась ранним утром 18 декабря на трассе Азов - Староминская.По предварительной информации, 74-летняя женщина с малышом шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда внезапно на горизонте показался «Хендай Акцент». Водитель не успел вовремя среагировать и сбил пешеходов. Избежать травм им не удалось.- В результате аварии пенсионерка и трехлетний малыш с травмами были доставлены в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.На фото: «зебра», на которой произошло ДТП.